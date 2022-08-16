Росавіація знову продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 23 серпня.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Заборона пов'язана з повномасштабним вторгненням в Україну.
"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 23 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Заборона стосується польотів в 11 російських аеропортів. Зокрема, аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.
Як раніше повідомляв УНІАН, Зеленський розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років.
Також Зеленський вніс до Ради проект постанови про затвердження рішення РНБО із переліком санкцій проти Росії та росіян. Передбачається, що обмеження діятимуть десять років.