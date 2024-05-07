Ворог зараз не використовує міст на повну потужність.

Російські військові не використовують логістичні потужності Кримського мосту в повному обсязі. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може банально не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява з боку СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці (що пролягає по шляхопроводу – УНІАН) в повному обсязі фактично унеможливлена", - сказав начальник центру.

За його словами, конструкція шляхопроводу може не витримати навантаження через отримані раніше пошкодження.

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"Наразі ворог не використовує в повному об'ємі цей інструмент для військової логістики, проте це не заважає йому перекидати вантажівками особовий склад або деякі зразки озброєння", - додав Плетенчук.

Наприклад, причіпна артилерія мостом проїхати може, також конструкція витримує проїзд оперативно-тактичного ракетного комплексу типу "Іскандер". Водночас як стверджує Плетенчук, пересування мостом ешелонів з броньованою технікою вже давно не спостерігається.

Ситуація довкола Кримського мосту

Нагадаємо, через Кримській міст йде певна "дискусія". Зокрема, The Independent із посиланням на супутникові знімки Maxar і висновки аналітиків найбільшого приватного розвідувального агентства Molfar заявило, що після неодноразових атак України РФ перестала використовувати Кримський міст для забезпечення своїх військ. У зв'язку з цим зазначалося, що міст "більше не може являти собою ефективну військову ціль для збройних сил України".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що цим шляхопроводом постійно прибувають військові вантажі для російської армії.

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що треба рахувати: що це дасть ЗСУ у випадку його знищення/пошкодження, скільки зусиль буде затрачено тощо. На його думку, треба ретельно аналізувати, зокрема, щоб не вийшло – "знищили Кримський міст, а росіяни як просувалися на Авдіївському напрямку в сторону Дніпра, так і будуть просуватися".

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