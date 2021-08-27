У ГУР відзначили значне збільшення військового контингенту на українському півострові.

Російська Федерація за останні півроку збільшила військовий контингент в окупованому Криму. Такі дії Москви загрожують не тільки Україні, а й Європі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, за весну-літо РФ стягнула в Крим та на Донбас значний військовий контингент.

"Восьмий рік Україна стримує російську агресію. Ми фіксуємо стягування російських військ і зброї до наших кордонів та на окуповані нею території сходу і Крим", - йдеться в повідомленні.

При цьому Буданов вказав, що Росія з перших днів захоплення перетворювала український півострів на військову базу.

Читайте такожКулеба прокоментував реакцію Москви на саміт "Кримської платформи":"Там палає""З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на військову базу для контролю над Чорним і Азовським морем, провокацій і загроз країнам всього Причорномор'я, зокрема Україні та нашим натовським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не тільки Україні, але всій Європі, зростає з кожним днем", - зазначив військовий.

При цьому він підкреслив, що "Крим буде звільнений, а злочинці – покарані", тому що Україна готова "до боротьби до повної деокупації півострова".

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що міжнародні партнери України вважають Кримську платформу з деокупації півострова великою поразкою Росії.

Автор: Анастасія Горбачова