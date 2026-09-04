Флеш попередив про важку зиму та розповів, що українцям варто купити вже зараз

Дефіциту продуктів та палива не буде, наголосив експерт.

Наразі невідомо, як саме росіяни готуються до зимових атак. Однак ворог однозначно буде бити по українській енергетиці. Про це розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтервʼю DOU.

"Так було щороку, і цей рік не стане винятком. Ми знаємо це напевно, бо їхнє Міністерство оборони саме офіційно анонсувало початок атак на енергетику України", - сказав Флеш.

Він додав, що наразі однією з ключових загроз для України лишається балістика. Оскільки партнери не зможуть передати Україні достатню кількість ракет, а український проєкт "Фрея" не готовий дати захист взимку. За словами Флеша, наразі українська інфраструктура наразі "більш-менш" захищена від влучань "Шахедів" залізобетонними укриттями.

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"Але балістика - це не "Шахед". Це 500 кілограмів бойової частини, це "Циркони". Росіяни знають усі наші мережі - де що розташоване. Київ живе на паровому опаленні, це залежність від ТЕЦ, і росіяни це теж знають. А наші ТЕЦ після минулої зими не знати, у якому стані", - зазначив Флеш.

Він пояснив, що зима хоч і буде складною, але нестачі їжі чи пального не буде.

"Люди зараз масово скуповують товари, піддаючись паніці, але наш ринок тісно повʼязаний із Європою. Якщо забракне якогось товару, Європа нас ним завалить. Так, можуть виникнути локальні проблеми з окремими товарними групами, якщо Росія зруйнує якесь конкретне виробництво. Але тотального дефіциту не буде. А ось удари по енергетиці - будуть", - зауважив Флеш.

На тлі цього він пояснив, що українцям вже слід готуватися до зими. Зокрема, купувати генератори, павербанки, а також акумулятори.

"Усе це можна замовити з Китаю й почекати кілька тижнів на доставку з AliExpress, а не робити це потім у поспіху. У кого є кошти - гібридні інвертори з акумуляторами. І варто мати запас пального, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться. Пальне в нас буде - питання лише в тому першому дні, коли всі одночасно поїдуть закуповуватися. Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів", - зазначив він.

Плани РФ бити по енергетиці

Нагадаємо, наприкінці серпня Міноборони РФ офіційно повідомило про плани підготовки до масованих ударів по енергетиці України. Там пояснили це рішення "відповіддю на удари по російській інфраструктурі".

Вже 3 вересня адміністратор Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок" повідомив, що РФ вже фактично розпочала новий сезон атак по українській енергетиці. Зазначається, що у серпні окупанти завдали по об'єктах енергетики щонайменше 130 ударів.

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