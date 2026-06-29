РФ вдарила по підприємству в Дніпрі: четверо загиблих, понад 20 поранених

Через удар РФ понівечене приватне підприємство.

Внаслідок ворожої атаки на приватне підприємство у Дніпрі загинули чотири людини, понад 20 дістали поранень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя чотирьох людей, десятьох поранено", - розповів він.

Згодом Ганжа заявив, що кількість поранених зросла до 21.

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"П'ятеро людей у тяжкому стані – це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років", - додав посадовець.

За його інформацією, через удар РФ понівечене приватне підприємство. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Варто зазначити, що о 10:26 в Повітряних силах повідомляли про рух швидкісної ціль на Дніпро.

Інші ворожі удари по Дніпропетровщині

23 червня армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою, внаслідок чого троє людей загинули, ще понад 20 постраждали. Ударом була пошкоджена промислова інфраструктура.

2 червня російська армія атакувала Дніпро. Найбільших руйнувань зазнала 4-поверхівка, людей діставали з-під завалів. Загалом через цей ворожий удар загинули 16 людей, 42 поранено.

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