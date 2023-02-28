Російське військове керівництво віддає пріоритет захисту танків, а не піхоти.

Щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності, Росія, яка продовжує зазнавати невдач у наступі, впроваджує нову тактику наступу.

Російські війська намагаються перетворити сили у більш дрібні і маневрені військові формування, ніж ті, які застосовувалися на початку війни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні український офіцер запасу із ніком Tatarigami_UA в Twitter опублікував серію фото російського посібника. У посібнику, що потрапив до рук українських військових, описується тактика "штурмового загону". Це підрозділ розміром з батальйон, оптимізований для фронтальних атак на укріплені райони. У складі загону – шість танків Т-72, 12 БМП, набір переносних термобаричних ракетних установок, протитанкових керованих ракетних комплексів, буксируваної артилерії і самохідних мінометів. Основними маневреними елементами з'єднання є штурмові "взводи" по 12-15 чоловік, розбиті на тактичні групи по три людини.

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Аналітики заважують, що описана тактика спрямована на захист передусім бойових танків, яких росіяни втрати у війні проти України більше 3 тисяч, а не життів військових.

"Передбачається, що російські війська використовують танки Т-72 для безпосередньої вогневої підтримки з тилу, а не в складі загальновійськової групи. Зростання залежності від піхоти і передача танків для вогневої підтримки з тилу вказує на те, що російське військове керівництво віддає пріоритет захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти, що відображає недавні повідомлення про величезні втрати техніки, які російські бронетанкові підрозділи зазнали протягом першого року війни", – кажуть аналітики.

Раніше ISW повідомляв про те, що "вагнерівці" на Бахмутському напрямку значною мірою покладалися на цю тактику. Це зменшило їхню залежність від масового вогню, коли запаси артилерії та техніки вичерпалися. Тепер російські військові, ймовірно, намагаються нормалізувати методи, використовувані ПВК "Вагнера".

"Така тактика, швидше за все, призведе до розтрати бойової потужності Росії і неефективної протидії звичайним українським батальйонам і бригадам. Штурмові підрозділи можуть отримати тактичний виграш завдяки своїй простоті, але, ймовірно, швидко досягнуть кульмінації через їхні невеликі розміри та тактику виснаження. Малоймовірно, що російські сили швидко здійснять значущий в оперативному відношенні прорив у цій побудові", – констатують експерти.

Втрати Росії на війні проти України

З 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними Генштабу, українські військові ліквідували вже 149 240 окупантів та спалили понад 22 тисячі одиниць техніки противника (зокрема, 3388 танків та 6630 бойових броньованих машин).

Представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що зараз у ворога є відчутний дефіцит техніки, і це зрозуміло з використовуваних росіянами моделей. Замість модернізованих БТР-82, БМП-3 і танків Т-72 українські військові тепер бачать зняті з озброєння БМП-1 й танки Т-62.

Глава ГУР МО Кирило Буданов також наголошував, що у Росії вже немає здатності забезпечити військо технікою, є гостра нестача бронемашин. За озвученою ним інформацією, окупанти вже зняли з довгострокового зберігання понад 60% техніки і одиничне виробництвом не може покрити їхні потреби.

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