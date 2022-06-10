Скоро Росія буде посилювати риторику про перемовини з Україною.

Росія вже воює на межі своїх можливостей. Нині окупанти намагаються забрати якомога більше населених пунктів України, ворог випалює усе, що є. Ворог проводить "спецоперацію по збереження обличчя", можливостей для ескалації в РФ більше немає.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів екс-очільник українського Міноборони Андрій Загороднюк.

"Ескалювати Росії вже нікуди, там про хімічну зброю ми не говоримо, тому що вона не дасть жодного результату, крім негативного, про ядерну так само. І в принципі стандартних можливостей у Росії більше немає. Вони математично є, але вони не можуть їх докласти, суттєво підвищити інтенсивність або суттєво підвищити свою результативність", — розповів Загороднюк.

Росія вже перебуває на межі своїх можливостей, зауважив екс-міністр. Скоро країна-агресор буде посилювати риторику про переговори з Україною. А до цього окупанти намагатимуться зробити якомога більше. Ворог хоче забрати більше українських міст. Війська РФ намагаються показати та довести, що вони на щось здатні.

"Зараз це йде величезна операція щодо збереження обличчя, збереження якоїсь внутрішньої репутації тих керівників, які зараз керують цими воєнними діями", - вважає Загороднюк.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії закінчуються високоточні ракети, але вона може воювати ще протягом року.

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