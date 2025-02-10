РФ застосовує новітні технологічні розробки в гібридних операціях проти НАТО, які тільки мають оновлювати оборонні здатності.

Росіяни активно вдосконалюють безпілотні літальні апарати та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), використовуючи досвід, здобутий у війні проти України.

Про це йдеться у свіжому огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Там зазначили, що крім України, РФ застосовує новітні технологічні розробки в гібридних операціях проти НАТО.

В Інституті зауважили, що протягом минулого року члени НАТО все частіше стикалися із загрозами російських гібридних атак і диверсій. "Повідомлення про спроби країни-члена НАТО протидіяти російським розвідувальним дронам підкреслюють потребу в подальшому розвитку оборонних можливостей, адже РФ продовжує використовувати здобутий на полі бою в Україні досвід для створення новітніх технологій", - йдеться в огляді.

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Російські дрони в Європі

Вчора у Німеччині над авіабазою Швезінг, де навчаються українські військові, Бундесвер виявив невідомі безпілотники. Є ймовірність, що за місцем шпигують росіяни. Підозрілі безпілотники були помічені над цією авіабазою у січні шість разів. Навіть використання спеціальних пристроїв для перешкод не дозволило німецькій армії змусити ці дрони приземлитися або визначити місцезнаходження пілотів.

Також стало відомо, що РФ і Британія вже ведуть приховану підводну "війну". Активність російського шпигунського судна "Янтарь" біля британського узбережжя Всвідчить про активну підготовку РФ до повномасштабної війни проти країн Заходу.

Крім того, в соцмережах з'явилися зображення нового російського винаходу - FPV-дрона, оснащеного камерою і встановленого на бамбуковій рамі. Заданими фахівців, такий дрон може перебувати поруч із трасою і потай передавати відео кожного автомобіля, що проїжджає повз, протягом кількох тижнів.

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