Полонений окупант розповів, як до нього та інших чоловіків з так званої "ДНР" ставилися російські командири.

Росія примусово забрала з так званої "ДНР" майже всіх чоловіків, їх відправили на війну проти України. Полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області, розповів, як до нього ставилися російські командири.

Відео з розповіддю чоловіка опублікувала Служба безпеки України.

Окупант заявив, що тепер псевдоутворення "ДНР" називають "ЖНР" - "Жіночою народною республікою", адже там майже не залишилося чоловіків. Усіх "мобілізували" на війну проти України.

"Нам не до політики, ми працюючі люди, працювали... А нас призвали, фактично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" дражнять? "ЖНР"! Там чоловіків практично не залишилося", - зізнався окупант.

Також він розповів, як російські командири ставляться до "мобілізованих". За словами чоловіка, він нібито ніколи не відчував себе частиною російської армії, адже до нього там погано ставилися.

"Нас кинули у Стеблянці, без зв'язку, без нічого. Командування в нас, я б не сказав, що було дуже коректним. Саме командир батальйону майже завжди був у нетверезому стані", - розповів затриманий.

Окрім цього, окупант розповів, що командири стріляли чоловікам з "ДНР" під ноги, якщо їм щось не подобалось. Нині затриманий дає свідчення СБУ та викриває злочини РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що понад 200 бойовиків "ДНР" влаштували бунт, вони відмовлялися їхати "на убій".

Вас також можуть зацікавити новини: