Це посилить гуманітарну катастрофу в місті.

Орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що фактично у місті росіяни влаштували масове знищення мирного населення. Влада оцінює мінімальну кількість жертв у 20 тисяч, але поява все більшої кількості нових братських могил свідчить, що ця оцінка не остаточна, наголосив він.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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