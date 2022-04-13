Також продовжується перекидання до України так званих "добровольців".

У Генеральному штабі Збройних сил України припускають, що РФ запровадила у прикордонних з Україною областях підвищений рівень терористичної загрози для безперешкодного перекидання своїх військ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 квітня.

"До 26 квітня Російська Федерація ввела у прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози". Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

"На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування підрозділів ЗСУ", - припускають у Генштабі.

На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції".

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу "Азовсталь" та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

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