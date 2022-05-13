Загалом 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи.

Українські та французькі експерти ідентифікували перші п'ять тіл людей, знайдених у Бучі після відступу російських окупантів.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

"Перші результати роботи французьких експертів з ідентифікації невпізнаних жертв у Бучі. Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких", - йдеться в повідомленні.

Загалом 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи. Порівняння тривають, тож можливі подальші збіги.

"Ми вдячні колегам із Франції за їхню допомогу. Місія прибула на 15 днів, а залишилась із нами вже на місяць. Міжнародна підтримка надважливий фактор нашої перемоги на юридичному полі бою", - зазначила Венедіктова.

Що сталося в Бучі

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення Київської області від російських окупантів.

Згодом почала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та ґвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна було побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Крім того, російські терористи, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики та навіть підклали гранату у фортепіано 10-річної дівчинки.

За словами Ірини Венедіктової, оголошено підозри 10 російським окупантам, причетним до катувань мирних жителів Бучі.

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