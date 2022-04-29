Після окупації в Бучі не було світла, газу, води та зв'язку.

Під час окупації Бучі російськими військами в місті почалися масові вбивства мирного населення. Трупи лежали на вулицях тижнями і їх ніхто не прибирав.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів волонтер Сергій Петренко, який перебував у Бучі з моменту вторгнення і потрапив у полон до окупантів.

"Деякі тіла лежали тижнями. Бачив, як розстрілювали людей просто тому, що вони опинилися не в тому місці і не в той час. Людей вбивали просто за те, що вони ризикнули вийти на вулицю в пошуках їжі", - розповів волонтер.

Він також зазначив, що Буча не була готова до окупації.

"Буча абсолютно не була готова до того, що сталося. Після окупації в Бучі не було ані світла, ані газу, ані води, ані зв'язку. Не було нічого. Виживай як хочеш. Якщо молодь ще якось могла пробратися в розграбований магазин у пошуках продуктів, які ще не вкрали окупанти, то з людьми похилого віку була зовсім біда. Без сторонньої допомоги у літніх людей просто не було шансів вижити", - зазначив Петренко.

Разом з тим, він не зміг відповісти на питання чи реально було знайти в окупованій Бучі медика.

"Я не бачив жодного медика. Може в районі лікарні й були, але я там не був. Можу тільки сказати, що, коли з'явилися на вулицях перші трупи їх ніхто не прибирав - ані медики, ані ТРО", - розповів волонтер.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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