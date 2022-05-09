Щоб покращити мобілізацію, Путін пообіцяв 3 млн рублів родичам поранених російських військових і 5 млн рублів - родичам загиблих.

У Росії записують більшість вбитих своїх солдат як таких, які зникли безвісти, щоб не виплачувати компенсацію родичам.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В ЦПД нагадали, що 30 квітня президент РФ Путін підписав указ про виплату 3 млн рублів родичам поранених російських військових і 5 млн рублів - родичам загиблих.

"Ці гучні обіцянки мали б позитивно вплинути на мобілізацію, оскільки за такі гроші багато рашистів готові ризикнути життям. Але за цими заявами є гірка реальність - РФ записує більшість вбитих солдат як таких, які зникли безвісти, щоб не виплачувати цю компенсацію", - йдеться у повідомленні.

Показовим прикладом цієї історії став загиблий на крейсері "Москва" солдат-строковик Єгор Шкребець, якого прокуратура РФ офіційно визнала зниклим безвісти.

Нагадаємо, в Україні зникли безвісти понад 16 тисяч осіб, з них 2 тисячі діти, які зникли з батьками.

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