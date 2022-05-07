Про ситуацію омбудсмен Денісова поінформувала Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, яка перебуває в Україні з візитом.

На телефон гарячої лінії Уповноваженого Верховної Ради надійшло понад 16,6 тис. звернень щодо пошуку зниклих безвісти українців, з них майже 2 тис. дітей, які зникли разом з батьками.

Про це повідомила у Telegram український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, вона поінформувала про це Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, яка перебуває в Україні з 4-денним візитом.

"У співпраці з представниками Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти плануємо застосувати спільний механізм з їх пошуку", - зазначила Денісова, повідомивши, що Міятович привітала таку співпрацю і додала, що завдяки їй можна буде досягти реальних результатів.

Згідно з повідомленням, Комісар РЄ з прав людини зазначила, що своєю присутністю в Україні вона показує солідарність ЄС з народом України.

Міятович відвідала звільнені від російських військ міста на Київщині. За її словами, ці міста є символом та реальною картиною звірств РФ в Україні і саме з них має розпочинатися відбудова України після війни, про що вона говоритиме у своїх виступах перед керівництвом ЄС.

Денісова також поінформувала свою колегу, що з часу їх останньої зустрічі у Страсбурзі кількість дзвінків на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ та спеціальну телефонну лінію психологічної допомоги збільшилася. Також змінилася і географія звернень.

Крім того, Денісова привернула увагу до процесу ретельно і заздалегідь спланованої примусової депортації українців до РФ, що підтверджується отриманою інсайдерською інформацією. Усю цю інформацію буде передано Комісару РЄ з прав людини для використання при планування наступних заходів.

"За результатами чотириденної робочої поїздки до України Дуня Міятович планує виступити з доповіддю на Комітеті міністрів Ради Європи та доповісти про побачене в Україні. Вона наголосила, що й надалі продовжуватиме порушувати питання України на всіх міжнародних майданчиках та наполягатиме на тому, що воєнні злочини вони мають бути ретельно розслідувані. Домовилися про посилення співпраці у питаннях захисту прав громадян України та постійний обмін інформацією про актуальний стан справ в нашій державі", - повідомила Денісова.

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