У розвідці наголосили, що Україна готова прийняти росіян, які не хочуть бруднити руки у крові.

Кількість самогубств серед російських офіцерів після початку повномасштабної війни РФ проти України значно зросла.

"Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові – ред.)", - зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна готова прийняти тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази. Він наголосив, що йдеться про людей різних за рангом - від рядового до генералів і командувачів. Для цього їм треба здатися у полон у рамках проекту "Хочу жить". Юсов вважає, що це - найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.

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"Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що йдеться про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон", - додав він.

Знищення російських офіцерів

Станом на березень 2023 року число російських офіцерів, загиблих на війні проти України, досягло позначки в 2 тисячі осіб. Через складність у поповненні керівного складу армія РФ відчуває "офіцерський" голод.

Однак вже у червні ця кількість збільшилась до 2152 офіцерів, з яких 597 були в званні від майора і вище. Також було ліквідовано 1554 військових у званні від лейтенанта до капітана

11 липня біля Бердянська Запорізька область ЗСУ вдарили по штабу російських окупантів, унаслідок ударів були знищені кілька офіцерів противника, серед яких і генерал-лейтенант Олег Цоков.

16 липня було ліквідовано ще двох ворогів із зірочками.

Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани масово отруїли офіцерський склад російських загарбників. Окупанти підозрюють застосування ціаніду та пестицидів в їжі.

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