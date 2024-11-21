Ракета влучила в адмінбудівлю, також пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області пошкоджено адміністративну будівлю та житлові будинки, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, у місті частково зруйнована адмінбудівля та пошкоджені житлові двоповерхівки.

Спочатку він поінформував, що внаслідок атаки постраждали двоє людей – це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Їх госпіталізували.

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Пізніше посадовець зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до 15.

"Серед них – двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані дев’ять людей", - розповів він.

За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, за попередньою інформацією, пошкоджено близько десяти житлових будинків.

Він підкреслив, що в адміністративну будівлю влучила ракета. Розпочато аварійно-рятувальну операцію.

У ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до 16. Серед них - двоє дітей.

Оновлено 12:51. Як зазначив Лисак, за уточненою інформацією, у Кривому Розі вже 17 постраждалих, десятеро з них – у лікарні.

"38-річна жінка – "тяжка". У неї різані рани голови", - заявив голова ОВА.

Окрім адмінбудівлі, пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, два мікроавтобуси, легковик.

Оновлено 14:18. Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 26.

За словами Лисака, двоє жінок перебувають у тяжкому стані. В однієї – різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота.

Атака на Дніпро 21 листопада – подробиці

Вранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів.

Зокрема, за даними Повітряних сил, з Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету.

Крім того, на місто летіли аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", запущена з винищувача МіГ-31К над Тамбовською областю РФ, а також сім крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Повідомляється, що метою атаки були підприємства і критична інфраструктура.

"У результаті протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах - без суттєвих наслідків", - поінформували у Повітряних силах.

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