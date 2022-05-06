За словами Андрющенка, понад 40 тисяч осіб вивезли по економічно депресивних регіонах.

Депортуючи маріупольців, Росія вирішує власні економічні проблеми.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ радник міського голови Петро Андрющенко.

"По-перше, зменшити населення Маріуполя, це взагалі частина плану"денацифікації", який впроваджує Росія. А з іншого боку вони таким шляхом вирішують власні питання: по-перше, демографічне питання, бо з цих регіонів їдуть навіть росіяни десь по інших регіонах, бо регіон економічно депресивний, людей немає, демографічний спад і, як ми розуміємо, немає кому працювати навіть на бюджетних підприємствах і виконувати певні роботи з благоустрою і таке інше, тобто прості роботи. Тому саме це вони роблять шляхом розміщення наших людей і залучення до цього сектору економіки", - зауважив він.

За словами Андрющенка, понад 40 тисяч осіб вивезли по економічно депресивних регіонах.

"І скрізь ми бачимо одну і ту ж тенденцію. Тобто позбавлення документів, позбавлення фактично права виїзду на найближчі щонайменше рік-два, і переміщення навіть усередині Росії; розміщення у найбідніших селищах і залучення до некваліфікованих або бюджетних робіт. Тому в нас не може бути у принципі іншого підсумку. І враховуючи, як це швидко рухається, і як це організовано, можна говорити, що це було продумано ще до окупації", - зауважив він.

"Роботи немає, робота тільки фізична, тільки некваліфікована, а грошей у людей немає, зв’язку з ними немає. Бо зателефонувати можна або з телефона офіційних осіб цього краю, або з телефона військових, що природним чином фактично унеможливлює контакт із Україною та надання будь-якої допомоги... По інших місцях, ми знаємо, що є люди в Пензі, дуже багато людей, десь до півтисячі, але там узагалі росіяни закрили будь-який інформаційний простір і доступ до цих людей", - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти так званою фільтрацією перетворюють Маріуполь на концентраційний табір, тримаючи у полоні тисячі людей.

Місто без води, без їжі, того, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх, і близько не вистачає. Люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із-під завалів, з вулиць.

Вас також можуть зацікавити новини: