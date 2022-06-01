Росія заявила про готовність до підписання мирної угоди.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення на територію незалежної України Росія заявила про те, що готова до переговорів з Україною для досягнення мирної угоди.

Про це заявила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка припинила б громадянську війну на Україні та привела до миру, але ми не бачимо таку зворотну реакцію з боку Києва", - сказала Матвієнко на зустрічі з президентом Мозамбіку в Мапуту.

Війна в Україні:

24 лютого війська Росії вторглися на територію України, зокрема, з білоруської території.

12 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за 16 днів повномасштабної війни Росії проти України загинули 1300 українських військових.

1 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.

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