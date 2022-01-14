Підривні дії оперативників РФ можуть відбутися перед вторгненням, яке може розпочатися між серединою січня і серединою лютого.

Сполучені Штати мають інформацію, що Росія підготовила групу оперативників для проведення підставної операції на сході України з метою спроби створити передумови для вторгнення.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на посадовця США.

За його словами, США мають докази, що російські оперативники проходять підготовку для ведення війни в межах міста і застосування вибухових пристроїв з метою здійснення підривних дій проти маріонеткових сил Росії.

Це твердження повторює заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у якому йшлося про те, що спеціальні сили РФ готують провокації проти російських сил, аби звинуватити Україну.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати передумови для вторгнення в Україну.

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У коментарі CNN джерело повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, яке "може призвести до широкомасштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія зазнає краху, аби задовольнити їхні цілі".

"Російські військові планують розпочати цю діяльність за декілька тижнів до воєнного вторгнення, яке може розпочатися між серединою січня і серединою лютого", - сказав посадовець США.

За його словами, такий сценарій спостерігався у Криму у 2014 році.

Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

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За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.