Жертвами, за словами головнокомандувача ЗСУ, можуть стати мирні жителі.

Російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Про це в суботу, 19 лютого, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України та введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців", - написав він.

За словами Залужного, серед планів бойовиків - мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування машин, житлових будинків та громадських об'єктів.

"Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами", - зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив, що підступність дій окупантів полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних жителів.

"Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій. Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання - зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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