Сумарний залп "Калібрів" - 12 одиниць, а рівень ракетної загрози - високий.

Ворог вивів у Чорне море корабель "Адмірал Ессен", який має на борту багато "Калібрів".

Як повідомляє оперативне командування "Південь", в морі ворог наростив присутність ракетоносіїв. Зокрема, на додачу до підводного човна, який з’явився в акваторії 11 липня, вийшов фрегат "Адмірал Ессен".

"Сумарний залп "Калібрів" може сягати 12 одиниць. Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак", - наголошують військові.

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Війна в Україні - ракетна загроза

Нагадаємо, кілька днів через потужний шторм у Чорне море на бойове чергування російські ракетоносії не виходили. Вчора, 11 липня, російські військові вивели в море підводний човен, на борту якого – чотири ракети "Калібр".

Згідно інформації із відкритих джерел, "Адмірал Ессен" - другий фрегат проекту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ.

Основа ударного озброєння корабля - універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс".

У 2017 році фрегат випускав "Калібри" у Сирії (під час інтервенції РФ до Сирії), у вересні того ж року повернувся до тимчасово окупованого Севастополя.

24 лютого 2022 року корабель атакував український гарнізон на острові Зміїний. На вимогу здатися, захисники дали відповідь "Русский военный корабль, иди на х…й". Запис цієї відповіді швидко поширився у соцмережах, ставши мемом.

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