Пропагандисти не притримуються єдиної лінії фейків, а вкидують багато безглуздих теорій.

Росія заздалегідь планувала "здачу" Херсона і ретельно готувалася до того, як пояснити ганебну поразку суспільству.

Як йдеться у сюжеті каналу FreeДОМ, Кремль підготував для пропагандистів кілька методичок. Рупорів вчать переконувати аудиторію, що Херсонський напрямок - найважчий для російської армії, а Україні вкрай важливо "продемонструвати свою боєздатність", аби просити про новий пакет військової допомоги.

Крім того, пропагандистів вчать дискредитувати ЗСУ, нібито Україна готова покласти "десятки тисяч своїх солдатів", аби звільнити Крим, а Росія нібито своє військо шанує.

"Вони намагатимуться перекласти з хворої голови на здорову, що це ми розстрілюємо, ми не цінуємо своїх військових, ми вбиваємо, ми ставимо загороджувальні загони. Тобто, загороджувальні загони у них, аж тут це робимо ми. Свій місцевий споживач "хаває" це. Українці цього не сприймають", - пояснив військовий експерт, екс-працівник СБУ Іван Ступак.

Російська пропаганда не притримується якоїсь однієї версії подій на фронті. Натомість кремлівські рупори поширюють безліч безглуздих теорій змови та створюють українському президенту Володимиру Зеленському образ "кривавого" лідера, який "знищує свій народ".

Зокрема, кілька російських ЗМІ звинувачують Україну у планах підірвати Каховську ГЕС, хоча самі росіяни її й замінували. За версією пропаганди, Зеленський хоче "кривавого шоу" і пастки для окупантів. Ці байки неодноразово спростовувала не тільки Україна, а й іноземні експерти. Зокрема, аналітики американського ISW наголосили, що Україна матеріально не зацікавлена у підриві ГЕС. А от росіянам цей теракт більш потрібний, щоб прикрити свою втечу з Херсону.

"Ми хочемо навпаки зберегти життя наших військових, наших цивільних, нашу інфраструктуру. Нам це все відбудовувати. В нас нема завдання при наступі зірвувати дамбу, щоб вона нам сповільнила наступ. Якщо цей підрив сповільнює наш наступ, то зрозуміло, що це не наші інтереси", - зазначив Ступак.

За словами експерта, Україна понад 8 місяців не контролює дамбу Каховської ГЕС. Замінувати її неможливо.

Втім, росіяни придумують, як втекти з Херсона. Навряд чи це буде неконтрольована втеча 40 тисяч військових. Варто бути готовим до провокацій.

"Вони просто так виходитимуть? Майже 40 тисяч осіб? Сумніваюся. Наші військові заходять і по них починають стріляти люди в цивільному одязі. Дисонанс страшний. Приїжджають російські воєнкори і починають знімати картинку, як ЗСУ розстрілюють мирне населення", - припустив експерт.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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