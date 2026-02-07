Одне застосування 'Орєшніка' буде означати, що білорусів втягнули у війну, - Зеленський

Вже на території Білорусі РФ розгортає комплекси для запуску балістичних ракет "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський попереджає білорусів, аби ті не допустили, щоб Росія їх втягнула у війну проти України. Україна готова залучити всі інструменти, аби не допустити можливість запуску ракет типу "Орєшнік" з Білорусі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, президент розповів про поточні відносини з Білоруссю і мету зустрічі з опозиціонеркою Світланою Тихановською.

"Ми кажемо народу Білорусі, що їх втягують у війну проти України. Режим в Білорусі дозволив наступ на Україну в 2022 році, але білоруси тоді не брали участі. Режим дозволив, щоб було повномасштабне вторгнення з території Білорусі і щоб летіли ракети з території Білорусі. Тобто цей режим є союзником агресора, але там в Білорусі - люди, які не беруть прямої участі у війні. Це перше", - відзначив Зеленський.

При цьому, як підкреслює президент, існують ризики втягування білорусів у війну.

"Весь час Росія будувала різного характеру повітряні коридори, якими користувалися росіяни під час атак на нашу енергетику. Передусім це ударні дрони. Це технічна підтримка, технічне обладнання на антенах на території Білорусі, які допомагали дронам. Україна займалася цим питанням, і знайшла, що зробити з деякими антенами, щоб зменшити масштаби атак проти нас. Але ми не можемо так негучно займатися питанням "Орєшніка", як займалися питанням антен на території Білорусі. І наш сигнал - там вже повністю або частково є "Орєшнік". Там підготовчі, технічні роботи зроблено. Ми це чітко розуміємо", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна застосовувала ракети для удару по Капустиному Яру, де російяни тримають відповідну зброю.

"Тому такий наш сигнал Білорусі - вас можуть втягнути у цю війну, і росіяни цього хочуть", - додав президент.

Очікування України від Тихановської

"Ми сподіваємось, що Світлана Тихановська та інші представники народу Білорусі будуть казати європейцям, казати іншим народам і державам - а вони багато зустрічаються, що Білорусь втягують у війну. Тому що "Орєшнік" - це не антени вже. Ми зробили все, щоб антени не працювали, і точно зробимо все, щоб "Орєшнік" навіть не почав працювати. Це загроза нам. І ми хочемо задіяти всі інструменти, щоб цього не відбулось. Якщо у Росії вийде залучити в цю війну ще одну країну повністю - Білорусь - це буде велика трагедія", - заявив Зеленський.

За його словами, відповідні сигнали, щоб білоруси не втягувались у війну, передані.

"Не втягуйтесь у війну, памʼятайте, що ви європейці, і що це наш спільний дім", - повідомив Зеленський.

Як підкреслив президент, одне застосування "Орєшніка" буде означати, що білорусів втягнули у війну, бо російські окупанти цього хочуть.

"Коли в першу ніч летіли ракети з території Білорусі, потім Лукашенко всюди говорив: "Я тут не виноват, це були все росіяни, у нас давно ця зброя стояла, у нас давно розташована армія". Він не може сьогодні говорити так само про ударні дрони, бо такої зброї у нього не було. І точно він не може сьогодні говорити це про "Орєшнік"", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, впродовж січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області (РФ).

З цього полігону Росія запускала ракети "Орєшнік". З метою завдання відповідних ударів були використані ударні засоби дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго".

Росія і Білорусь - що відомо

Водночас американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія фактично анексувала Білорусь.

А вже 29 січня стало відомо, що на білоруську авіаційну базу в Барановичах з Росії прибула чергова партія російських винищувачів Су-30СМ2. Ці винищувачі можуть запускати ракети типу Р-37М, які, як вважається, здатні вражати повітряні цілі на відстані до 200 км.

