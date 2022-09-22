Федір Веніславський закликав не недооцінювати ворога.

Російська розвідка і агентура присутні у секторі безпеки та оборони України.

Про це заявив представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський під час брифінгу.

"Недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє розвідуправління достатньо має, на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українського сектору безпеки та оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки, частково, наших збройних сил, які ми будемо спостерігати найближчим часом", - сказав нардеп.

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За його словами, щоб не допустити подальших активних успішних дій ЗСУ росіяни намагаються вжити якісь заходи, зокрема мобілізацію.

"Але об’єктивно мобілізація не є короткостроковою дією, яка одразу приведе до якогось ефекту. Щоб провести процедуру мобілізації - це не дні, а тижні. Потім, щоб цих військових розподілити по бойовим частинам, провести бойове злагодження і кинути їх в бій - треба час", - пояснив Веніславський.

Раніше СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка вела розвідку на півдні України.

Також Веніславський повідомив, що Україна не буде дзеркально відповідати на рішення РФ оголосити мобілізацію.

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