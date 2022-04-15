На думку Андрющенка, Росія може офіційно заявити про війну, щоб мати підстави "для оголошення загальної мобілізації".

Росія провела серію терактів на власній території, в чому цинічно звинуватила Україну. А російська пропаганда нагнітає ситуацію довкола війни в Україні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це може свідчити про намір Росії офіційно оголосити Україні війну.

У своєму Telegram-каналі Андрющенко звернув увагу на основні події, які відбуваються у Росії. Зокрема, він нагадав про незрозумілі "удари" по Бєлгородської області, де два дні поспіль росіяни обстріляли власну не військову інфраструктуру.

Натомість окупанти наростили ракетні обстріли по містах України, в тому числі Києву. Як зауважив радник мера Маріуполя, Росія погрожує наростити інтенсивність обстрілів.

Також, за словами Андрющенка, ворог концентрує війська біля кордонів у підготовці наступу на Схід України.

Водночас у російській пропаганді фіксують вибух закликів з вимогою "розпочати війну". Досі в Росії вторгнення в Україні називають так званою "спеціальною операцією".

На тлі відмови контрактників воювати в Україні російське командування ще й провалило приховану мобілізацію.

"На що це схоже? Як можливий сценарій – оголошення офіційної війни Україні через формальні приводи", – вважає Андрющенко.

На думку Андрющенка, Росія може офіційно заявити про війну, щоб мати підстави "для оголошення загальної мобілізації".

Раніше експерти стверджували, що російські війська ризикують повторити деякі зі своїх грубих помилок, допущених при спробі взяти Київ, якщо спробують здобути хоч якусь перемогу в Україні до 9 травня.

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