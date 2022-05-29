Російські окупанти посилили свій натиск на Сєвєродонецьк.

На четвертому місяці війни російські війська, можливо, близькі до контролю над усією територією Луганської області, що є однією з найбільш скромних цілей, які Кремль ставив перед собою після відмови від наступу на Київ.

Міністерство оборони Великобританії заявило у своєму щоденному звіті, що, якщо окупантам вдасться захопити решту районів Луганської області, то Кремль, ймовірно, буде розглядати це як "істотне політичне досягнення", яке він міг би використовувати для виправдання вторгнення в Україну в очах росіян, передає Голос Америки.

Міністерство оборони Росії 28 травня поспішило заявити, що російські війська повністю контролюють Лиман - залізничний вузол на західному березі річки Сіверський Донець. Однак заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що битва за Лиман все ще триває.

Сєвєродонецьк, розташований в 60 км від Лиману на східному березі річки, утримується українськими військами і піддається постійним масованим обстрілам з боку російських окупантів.

Російська артилерія також обстрілює дорогу Лисичанськ-Бахмут, яку Росія повинна перекрити, щоб спробувати оточити українські сили.

Мжду тим, аналітики вашингтонського інституту вивчення війни заявили, що, хоча російські війська і почали прямі атаки на райони міської забудови Сєвєродонецька, їм, ймовірно, буде важко закріпитися в самому місті. "Російські війська погано справлялися з операціями всередині міської забудови, як показала ця війна", - зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Сєвєродонецьку в місцевому готелі "Мир" тривають бойові дії, і російські війська намагаються закріпитися в будівлі. При цьому він зазначив, що в цілому Сєвєродонецьк знаходиться під контролем українських військових.

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