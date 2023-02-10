За оцінкою аналітиків, зусилля Кремля щодо підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни несумісні з масштабами бойових дій.

Росія намагається приховати значні втрати техніки у війні в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення, за даними Oryx, російські військові втратили 1012 танків в Україні, а ще 546 - захопили ЗСУ. Це майже половина всіх танків, які відправила РФ в Україну.

Цього достатньо, щоб оснастити більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, президент Росії Володимир Путін провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 лютого відвідав танковий завод в Омській області і заявив про необхідність збільшити виробництво різних озброєнь ніби через збільшення західної допомоги Україні.

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На думку аналітиків, російським військовим необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого наступу на сході України. Експерти зазначають, що заявою про відповідь на західну допомогу Україну Медведєв, ймовірно, намагався приховати, що необхідність збільшення виробництва пов'язані з суттєвими втратами РФ на фронті.

"Зусилля Кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки", - зазначають експерти.

Втрати РФ у війні в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 лютого загальні втрати серед особового складу росіян сягнули позначки 135 тисяч 10 особин.

Також Росія недорахувалася 3 тисяч 255 танків, 95 літаків, 285 гелікоптерів, 18 кораблів і катерів.

Водночас, як пише Foreign Policy, російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну. РФ уже підготувала для майбутнього удару 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

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