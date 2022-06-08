За словами президента, настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.

Російські окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку, але настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.

"Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії. Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми вільні люди. Ми не ваші раби", - сказав президент.

Він нагадав, що вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні.

За його словами, за час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.

"І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. Активно працюємо, щоб залучити кошти для підтримки нашої армії і для відновлення України після бойових дій. На територіях, які вже деокуповані, повертаємо електрику, газ, постачання води, зв'язок. Не просто, але повертаємо. Звичайно, потрібно ще багато-багато зробити. Потрібно знову забезпечити лікарні обладнанням, провести розмінування. І звичайно, відбудувати все зруйноване окупантами", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Лисичанськ, є поранені.

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