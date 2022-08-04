Найбільша небезпека загрожує скоріше не Литві чи Польщі, а пострадянським республікам поза НАТО.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що може статись Третя світова війна, якщо Україна не вистоїть проти агресії РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання про можливість розширення конфлікту та переростання у Третю світову війну, Кучма сказав: "Залежно від того, як Україна відіб'є агресію - або Третьої світової вдасться уникнути, або вона вже триває. Якщо ми встоїмо - Путін далі не піде. Якщо ні - боюся, що "далі буде". Але ми встоїмо".

При цьому він вважає, що найбільша небезпека загрожує скоріше не Литві чи Польщі, а пострадянським республікам поза НАТО. "Вже звичними стали натяки на Молдову і Північний Казахстан, тепер у такому контексті згадується і Грузія. Адже Росія нападає лише на тих, хто слабший за неї у рази, а ще краще - слабший на порядок", - сказав він.

"Кидати справжній виклик НАТО, тим паче, вже втративши найбільш боєздатну частину своєї армії, - це, як мені здається, не про Росію. В конвенційній війні НАТО зітре російську армію в порошок, в ядерній війні Росію просто знищать. Чи почне Путін війну, в якій матиме два варіанти - програти чи загинути? Нормальна людина дала б лише одну відповідь. Але ж то нормальна...", - сказав другий президент України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін здивував заявою щодо ядерної війни. Російський диктатор зазначив, що така війна "не повинна бути розв'язана".

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