МКЧХ та ООН, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я український військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) заявили, що РФ до цього часу не надала Україні списки загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці українських захисників, які утримувалися в колонії.

Про це повідомляється у Telegram Координаційного штабу.

Зазначається, що 29 липня, одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту. У зверненні йшлося про те, що всі поранені мають отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих воїнів повинні бути повернені для належного поховання.

"Наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення", - повідомляє КШППВ.

Штаб наголошує, що Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я український військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Також Україна вимагає проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених.

"Злочин, що стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та здійснення теракту має бути найсуворішим та невідворотнім", - зазначили у Координаційному штабі.

Водночас наголошується, що попри цей показово жорстокий злочин страти українських захисників, Координаційний штаб продовжує роботу з обміну й повернення оборонців України додому.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців, в тому числі "азовців", в результаті удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Потім була висунута версія, що будівлю виправної установи, де утримувалися українські захисники, могли підірвати зсередини.

За даними ГУР МО вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке повинні були спеціально обладнати для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

Розвідка і СБУ повідомили, що колонію підірвали найманці ПВК "Вагнера"("Ліга"). Це зробили для приховування фактів розкрадання коштів, які виділялися на утримання українських полонених.

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