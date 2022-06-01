При цьому загарбники можуть врахувати власні промахи у лютому та березні.

Росія може відкрити на київському напрямку "другий фронт", врахувавши помилки лютого та березня під час першого наступу на Київ.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов.

Наразі ЗСУ РФ сформували на кордоні з Білоруссю нові батальйонно-тактичні групи. Зберігається загроза обстрілу Києва балістичними ракетами.

"Зараз на кордоні з Білоруссю сконцентровано нові підрозділи російських військових і сформовано батальйонно-тактичні групи, а безпілотники перетинають кордон з Україною, намагаються вести розвідку... Кияни мають бути свідомі, що загроза з півночі нікуди не поділася і розслаблятиметься рано. Для Києва досі існує загроза терористичної операції, загроза обстрілу балістичними та крилатими ракетами", – розповів Ковальов.

Раніше у Києві розповіли про оборону в разі нового штурму Росією.

"Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника", - наголошується в повідомленні КМВА.

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