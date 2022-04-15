Втрата крейсера "Москва" призвела до того, що позиції російського флоту в Чорному морі ослабли.

Після вторгнення російських військ в Україну Чорноморський флот Росії втратив два ключові військово-морські об'єкти. Це похитнуло становище флоту Чорному морі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Росія визнала, що крейсер "Москва" типу "Слава" затонув, - сказано в повідомленні розвідки. - Будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони".

Корабель радянської епохи "Москва" був одним із трьох крейсерів класу "Слава" у російському флоті. Введений в експлуатацію в 1979, крейсер "Москва" пройшов великий ремонт, покликаний поліпшити його можливості, і повернувся в робочий стан тільки в 2021 році.

"Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну завдано шкоди двом ключовим військово-морським об'єктам Росії, першим з яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов". Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі" , - повідомляє розвідка.

Як відомо, російське командування визнало, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування до порту призначення.

13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Ніколаєвом.

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