Мобілізованих резервістів після підготовки можуть відправити на фронт.

В Росія під час військових навчань планують провести приховану мобілізацію.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Ці стратегічні навчання проводяться щороку. Я впевнений, що в цьому році під виглядом навчань в Росії буде проводитися прихована мобілізація. Викличуть на збори, можливо, навіть кілька десятків резервістів, щоб відпрацювати з ними елементи підготовки, після чого відправити його на фронт", - припустив Самусь.

За його словами, під час навчань росіяни, швидше за все, будуть відпрацьовувати військові елементи, отримані з досвіду війни в Україні.

"Але, я думаю, у них будуть проблеми з комплектуванням особового складу, тому що ці військові частини зі східних регіонів Росії потрапили під роздачу від українських військ. Зокрема, під час навчань армія РФ спробує заповнити втрати і відновити боєздатність", - додав експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія збирається провести "військові навчання" за участю контингентів інших країн. Вони стартують 30 серпня.

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