Не йдеться про потребу збільшувати спроможності ЗСУ через розширення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

На сьогодні у ЗСУ вистачає мобілізаційного ресурсу, мобілізаційні заходи проводяться постійно, зауважив в ефірі Радіо Свобода член Комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський.

Так Веніславський прокоментував заяву нардепа Давида Арахамії, який у коментарі Sky News напередодні припустив, що в Україні відбудеться додаткова мобілізація з урахуванням зростаючих загроз з боку Білорусі.

Веніславський підкреслив, що на сьогодні загроз з точки зору розширення агресивних дій з боку Білорусі немає: "На постійній основі в Білорусі перебувають 5-6 батальйонів, один загін спецпризначення. Вони здійснюють певні демонстраційні дії, але ознак того, що з території республіки може бути розширена агресія, на даний момент немає".

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Так само не йдеться про потребу збільшувати спроможності ЗСУ, окрім вже наявних, через розширення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Коментуючи безпосередньо можливість додаткової мобілізації, Веніславський наголосив, що в країні діє загальна мобілізація, згідно з якою мобілізують, якщо у цьому виникне потреба, військовозобов'язаних осіб.

"На сьогодні потреб, за висновками наших військових, у різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться постійно", - відповів Веніславський.

Росія розмістить ядерну зброю у Білорусі – що відомо

25 березня Путін підтвердив передачу Лукашенка одного ОТРК "Іскандер" - потенційних носіїв ядерної зброї. Він додав, що 1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі.

За словами Путіна, Росія розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю.

"Іскандери" розміщені на території Білорусі принаймні з грудня 2022 року, але їх використовували російські війська. Щоправда, у січні цього року МО Білорусі заявило, що може їх "автономно використовувати".

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