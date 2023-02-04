Від тривоги "почервоніли" усі області.

У всіх областях України вранці 4 лютого оголошено повітряну тривогу. Тривога означає загрозу завдання ракетних ударів.

Сигнал тривоги почав ширитися з 9:00 на півночі, сході та півдні України, невдовзі "почервоніли" й західні регіони.

Беларускі Гаюн фіксує активність у повітрі над Білоруссю російського літака дальнього радіолокаційного стеження А-50У, що збирає дані про цілі для наступних масованих атак РФ.

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Карта повітряних тривог

Ситуація в Білорусі - актуальні дані

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.

Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Росія використовує білоруські полігони для навчань своїх мобілізованих, яких потім перекидає на схід України. Водночас льотно-тактичні навчання "союзних" військ можуть бути не більш як ІПСО, щоб роззосередити українські сили.

Наразі загроз наступу військ ЗС РФ та Білорусі українська розвідка не бачить.

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