Організація розслідувала три випадки очевидної страти, яку вчинила Росія над українцями, попри їхній статус "hors de combat".

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Росія від початку грудня 2023 року стратила мінімум 15 бійців ЗСУ (й, можливо, ще 6) попри те, що ті мали статус "hors de combat" - сказали, що здаються в полон.

Згідно з законами війни, в таких випадках військових не мають права вбивати чи мучити, наголошує організація. Тож ці інциденти слід розцінювати як воєнні злочини та організувати належне розслідування, йдеться у звіті HRW за 2 травня. Заступниця директора організації з питань криз і конфліктів Белкіс Вілле заявила, що HRM розслідувала три випадки страти "без суду й слідства", а також ще кілька випадків, коли правозахисникам не вистачило доказів для ідентифікації. За її словами:

"Найбільше вражають докази того, що щонайменше в одному випадку російські військові прямо віддавали накази вбивати солдатів замість того, щоб дозволити їм здатися, тим самим схвалюючи воєнні злочини". Відео дня

Human Rights Watch перевірила записи з дронів, опубліковані в соціальних мережах 2 і 27 грудня, а також 25 лютого 2024 року, та виявила - щонайменше 12 українських солдатів стратили з порушенням законів війни. Водночас вдалося підтвердити місцезнаходження двох з трьох випадків страт.

У третьому випадку не вистачило географічних деталей, щоб через відеозаписи точно встановити місце злочину. Також правозахисники не змогли ідентифікувати, чиї саме БПЛА знімали події - українські чи російські.

У HRW також згадують про четвертий випадок страти (на основі даних відеоролика, опублікованого в мережі від 19 лютого), коли двоє військових РФ розстрілюють трьох беззбройних українських солдатів. Останні здалися в полон, наголошують правозахисники. Хоча в дописі до відео вказувалося місце злочину, HRW не змогла підтвердити його самостійно.

Що стосується п'ятого інциденту - HRW взяла за основу для розслідування свідчення одного з українських солдатів, який розповів страту в інтерв'ю (ролик публікувався в мережі 18 лютого, уточнила організація). Зібрана правозахисниками інформація дозволяє стверджувати, що тоді Росія стратила 6 українських солдатів. Однак обставини цього злочину були менш зрозумілими, наголошують там.

Скількох Росія вбила у Маріуполі - дані Human Rights Watch

У лютому 2024 року організація Human Rights Watch також оцінила, скільки українців загинуло у тимчасово окупованому Маріуполі через бойові дії, які розпочала Росія.

Йдеться про смерть мінімум 8 тисяч мирних осіб - це загиблі, яких Росія вбила під час облоги міста та штурмів в перші місяці повномасштабного вторгнення. Дані правозахисників спираються на 240 інтерв'ю з переселенцями, яким вдалося виїхати з Маріуполя.

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