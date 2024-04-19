Станом на зараз постраждали дев'ять людей.

У ніч на 19 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під завалами можуть перебувати люди. Станом на зараз, попередньо, постраждали шестеро людей.

"На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка. Більше інформації – згодом. Поки ж подбайте про свою безпеку. Повітряна тривога продовжується", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

Згодом міський голова Борис Філатов заявив, що кількість постраждалих зросла до дев'яти.

Війна в Україні - атаки на Дніпропетровську область

Російські окупанти регулярно обстрілюють цей регіон. Так, 14 квітня в результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей. Йдеться про мешканців обласного центру, а також Любимівської громади.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби унаслідок ракетної атаки російських окупантів по Дніпропетровській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт та підприємство. Через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості

Вас також можуть зацікавити новини: