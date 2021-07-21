Українська делегація та ОБСЄ не виявили бажання їхати до Мінська на переговори, які проводяться у форматі відеоконференцій.

Представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов запропонував провести наступні переговори ТКГ у Мінську.

Про це представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання ТКГ, вже в очному режимі, в Мінську ... Дивна пропозиція на тлі лідерства РФ в Європі за кількістю заражень коронавірусом. А Мінськ з Москвою зараз так тісно переплелися, що можна тільки уявити кількість нових і старих російських штамів цієї зарази в Білорусі... Звичайно, ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ", - написав Гармаш.

Також він зазначив, що наступне засідання ТКГ 26 серпня проведе вже новий спецпредставник головуючого в ОБСЄ в Україні, громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен. "Сьогодні посол Хайді Грау попрощалася з учасниками консультацій і представила свого змінника, який розпочне виконувати обов'язки з 1 серпня", - повідомив Гармаш.

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За його словами, сьогодні на засіданні ТКГ було оголошено, що вже затверджено список групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на окупованій території Донбасу.

"Політична підгрупа, як і раніше, заблокована. На пропозицію української делегації, до вирішення процедурних питань, продовжити роботу шляхом надання письмових відповідей на запитання модератора підгрупи, представник Росії Гризлов відповів відмовою", - розповів Гармаш.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що місцем проведення переговорів щодо Донбасу повинна бути нейтральна і демократична країна, наприклад, Польща. Про неможливість проведення зустрічей у Білорусі також неодноразово говорили у вітчизняному МЗС.

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Автор: Віталій Саєнко