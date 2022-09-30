Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях.

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 397 дітей, ще понад 780 дістали поранень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офіса генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації 397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Наголошується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 73, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській областях - 29.

Зазначається, що внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. 562 заклади освіти, з них 295 зруйновано повністю.

Війна в Україні: наслідки

За останніми даними ООН, з 24 лютого станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб, ще 8848 дістали поранення. Серед загиблих було 382 дитини.

У Моніторинговій місії відзначають, що це лише підтверджені випадки - фактичні цифри є значно більшими.

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