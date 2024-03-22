Один з ударних безпілотників влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок масованої атаки по Україні в ніч на 22 березня є влучання у Львівській області.

Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністраціяї Максим Козицький, під час атаки один з ударних безпілотників влучив в об'єкт енергетики.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - зазначив Козицький.

Масована ракетна атака 22 березня

Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА "шахед", пізніше рух безпілотників поширився на низку областей. А вже під ранок ворог почав запускати ракети. Повідомлялося про гучні вибухи у Харкові, Дніпрі, Сумах, Хмельницькому та інших містах.

У Харкові пролунало понад 15 вибухів, місто залишилося без світла. Крім того, фіксують проблеми з водою. Про проблеми зі світлом повідомляють жителі Хмельниччини та Дніпра. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. У Запоріжжі зруйновано декілька будинків, є поранені.

Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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