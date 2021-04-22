Російські військові заявляють про проведення в четвер, 22 квітня, міжвидових навчань на полігоні "Опук" у Криму в рамках раптової перевірки боєготовності.
Зокрема, кораблі Чорноморського флоту і частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу вже вийшли в море в район проведення навчань, передає "Інтерфакс" з посиланням на російське Міноборони.
Читайте також"Вторгнення в Україну малоймовірне": аналітики розповіли, чому РФ стягує військаПолігон "Опук" розташований за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі. Зазначається, що у навчаннях мають взяти участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ. У Міноборони РФ не уточнили, скільки особового складу і військової техніки буде залучено.
За словами російських військових, з'єднання ВДВ уже завантажили техніку та особовий склад на літаки військово-транспортної авіації й вирушили до призначеного району. Підрозділи морської піхоти також уже розташовані на великих десантних кораблях і десантних катерах. Крім того, розгорнуті сили й засоби берегових військ, протиповітряної оборони та ракетних протикорабельних комплексів.
Російські війська біля кордонів України та у Криму
- Росія запровадила з 20 до 24 квітня обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря, а також закрила з 24 квітня по 31 жовтня прохід для іноземних військових кораблів та інших державних суден у низці районів Чорного моря.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест Російської Федерації через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.
- У Чорне море зайшли 15 кораблів Каспійської військової флотилії РФ.
- Також Росія перекинула у Крим штурмовики Су-25СМ3 зі Ставропольського краю.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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