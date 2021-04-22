Сьогодні у Криму російські військові, за їхніми словами, починають навчання за участю бойових кораблів і суден Чорноморського флоту, Каспійської флотилії, ВДВ, ВПС і ППО.

Російські військові заявляють про проведення в четвер, 22 квітня, міжвидових навчань на полігоні "Опук" у Криму в рамках раптової перевірки боєготовності.

Зокрема, кораблі Чорноморського флоту і частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу вже вийшли в море в район проведення навчань, передає "Інтерфакс" з посиланням на російське Міноборони.

Читайте також"Вторгнення в Україну малоймовірне": аналітики розповіли, чому РФ стягує військаПолігон "Опук" розташований за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі. Зазначається, що у навчаннях мають взяти участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ. У Міноборони РФ не уточнили, скільки особового складу і військової техніки буде залучено.

За словами російських військових, з'єднання ВДВ уже завантажили техніку та особовий склад на літаки військово-транспортної авіації й вирушили до призначеного району. Підрозділи морської піхоти також уже розташовані на великих десантних кораблях і десантних катерах. Крім того, розгорнуті сили й засоби берегових військ, протиповітряної оборони та ракетних протикорабельних комплексів.

Російські війська біля кордонів України та у Криму

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Автор: Катерина Комолова