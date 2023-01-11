Місцеві жителі кажуть, що довго не могли визначити, чим Росія обстріляла Харків. Аж поки не дізналися, що окупанти влучили у склад піротехніки.

У ніч із вівторка на середу, 11 січня, Росія обстріляла Харків з РСЗВ "Смерч", було влучання у склад піротехніки у Київському районі міста. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, на місцях двох вибухів знайдено хвостові частини "Смерча".

"Слідчі досі знаходять уламки від цих снарядів у великому радіусі від епіцентру вибухів - блок стабілізатора одного з них був знайдений біля метро Київська. Встановлено, що від одного зі снарядів загинув пес у приватній будівлі", - написав він у своєму Facebook.

Відео дня

Як повідомили у ДСНС, одна з ракет влучила в одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м. Пожежу було ліквідовано о 01:41.

Поділилися пережитим й очевидці обстрілу складу з піротехнікою, повідомляє "Суспільне". Місцевий житель Олександр Пашнєв розповів, що довго не міг визначити, чим російські війська обстріляли Харків:

"Спочатку подумав, що спускають авіабомби на парашутах. Потім думаю: напевно, фосфор чи "Гради". Залітає син, каже: "Боєкомплект вибухає". Коротше, схопили онука — і до погреба. Але потім почався жах. Хата підіймається, онук плаче. Все горить, все летить, все вибухає".

Ситуація у Харкові

Ввечері 10 січня Росія завдала ударів по Київському району Харкова, внаслідок чого на складі почалась детонація піротехнічних виробів.

Вчора ж, 10 січня, Харків відвідала голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, 9 січня Російська Федерація цинічно завдала ракетного удару по ринку селища Шевченкове. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них - дитина. Двоє людей померли.

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