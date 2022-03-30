Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що відведення окремих підрозділів російських окупаційних військ від Києва в бік Білорусі може бути тактичним ходом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не бачить принципового зниження напруження у Київській і Чернігівській областях, бо немає масового характеру відведення російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Подоляк сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання щодо заяв російської сторони про намір нібито зменшити військову активність поблизу Києва і Чернігова.

"На мій погляд, чисто психологічно, російська сторона трошки інакше вже дивиться на конфлікт, на війну, тобто, вона розуміє, що наслідки будуть для неї руйнівними - юридичні, економічні, фінансові і репутаційні. І розуміє, що Україна достатньо конструктивно запропонувала цей договір про гарантії безпеки. І щоб зробити якийсь крок назустріч нам, я так розумію, вони запевнили, що суттєво знизять військові дії у Чернігівській і Київській областях", - сказав Подоляк.

"На жаль, поки що ми не бачимо принципового зниження. Ми бачимо, що усе продовжується так, як і було, тобто, йдуть атаки на наші міста", - додав він.

При цьому Подоляк зауважив, що РФ відводить окремі підрозділи, але це "не має характеру масовості".

"Ми розуміємо, що це може бути тактична історія з точки зору перегрупування частини військ з напрямку, який для них є практично забороненим, тому що тут дуже потужно наш захист відпрацьовує по ним, і вони частково хочуть перекинути війська, я так розумію, на більш важливі для них Донецький і Луганський напрямки, перш за все - під Маріуполь", - наголосив Подоляк.

На його думку, окупаційні війська можуть здійснювати перегрупування, оскільки не мають достатніх резервів, а члени російської делегації на переговорах з українською намагаються видати це як "крок назустріч".

"Але, все ж таки ми, як Україна, нормальна країна, на відміну від Російської Федерації з точки зору цінностей і моралі, ми будемо вважати, що Російська Федерація цим своїм рішенням робить крок назустріч Україні і крок назустріч до миру, до взагалі припинення вогню і до відведення військ з території України", - сказав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня у Генштабі ЗСУ поінформували про продовження відведення підрозділів збройних сил РФ з територій Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками супротивник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас у Генштабі припустили, що відведення військ є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточити Київ.

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