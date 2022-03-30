Україна повинна мати союзників, які стоятимуть поруч, коли країні потрібна буде допомога, - сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що референдум щодо договору про міжнародні гарантії безпеки для України може відбутися лише після виведення з України російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, коментуючи останній раунд перемовин з Росією.

"Найважливіше - те, що ми перейшли до прагматики - це ключове", - зазначив Подоляк і додав, що Україна повинна мати союзників, які стоятимуть поруч, коли країні потрібна буде допомога.

Він нагадав, що пропонується укласти юридично зафіксований договір про безпекові гарантії для України, де буде вказано країни-гаранти, які візьмуть на себе міжнародні юридичні зобов'язання.

"Якщо ми підпишемо міжнародний багатосторонній договір про гарантії безпеки, то Україна нарешті буде мати не тільки армію свою, яка дуже потужно сьогодні воює, а ще буде мати додатковий безпековий контур за рахунок країн-союзників, які будуть стояти поруч. А це все країни, яким ми пропонуємо бути гарантами, - всі країни мають потужні армії, в тому числі з ядерним компонентом", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП зауважив, що має "достатньо оптимістичні" враження щодо стамбульського раунду перемовин.

Він також зазначив, що якщо на перших раундах перемовин позиція Росії була ультимативна, тому що вони вважали, що у них потужна армія, то сьогодні "ми маємо дуже чітку конкретну конструкцію, яку нам, переговорній групі, вибудувала армія України".

"Ми себе почуваємо комфортно. І всі ультимативні вимоги Російської Федерації ми тихенько вже в сторону відклали. Це сама Росія вже зробила, бо розуміє, що з Україною трішки інакше треба спілкуватися", - зауважив представник ОП.

Він підкреслив, що усе, що стосується суверенітету та територіальної цілісності України, є недоторканним.

Подоляк також нагадав, що питання щодо цього безпекового договору має бути винесене на референдум. "Процедура буде така: референдум в Україні, після цього - ратифікації парламентів країн-гарантів і української Верховної Ради. Безумовно, референдум не буде проходити сьогодні, тому що сьогодні у нас воєнний стан, тобто йде війна... Ми вийдемо на процедуру запуску референдуму тільки після того, як російські війська покинуть нашу територію. Тобто відійдуть до кордонів, принаймні до позицій, як каже президент, на 23 лютого 2022 року", - сказав він.

Представник ОП нагадав, що згідно з Віденською конвенцією, будь-який договір, підписаний у час, коли на території країни знаходяться іноземні війська, війська окупанта, не вважатиметься дійсним.

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