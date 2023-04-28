На жаль, унаслідок російського обстрілу є загиблі й поранені мирні українці.

Вранці 28 квітня Росія атакувала територію України ракетами та БПЛА. Мішенями терористі знову стали мирні люди об’єкти. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував кадри ударів РФ.

"Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них - дитина", - йдеться у повідомленні очільника держави.

Президент додав, що у Дніпрі обстріл росіян забрав життя дитини. Він висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.

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Також Зеленський подякував Повітряним силам та усім, хто допомагає долати наслідки атак РФ та усім, хто захищає українців.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни й людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають", - наголосив очільник країни.

Масована ракетна атака РФ по Україні

Вранці 28 квітня після 4:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Пізніше з'явилися повідомлення про вибухи в Умані, Дніпрі, Києві та області.

Станом на цей час відомо про атаку РФ на Дніпро, там внаслідок удару загинула дитина та жінка, також ракета влучила у приватне підприємство.

В Умані російська ракета влучила в багатоповерхівку, вже відомо про 6 загиблих, 9 людей перебувають у лікарні.

В Українці Київської області уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку.

Загалом у небі України було збито 21 із 23 запущених російських ракет, також сили ППО "приземлили" два дрони.

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