Росія готує інформаційне підгрунтя для нових ударів по українських лікарнях.

Російське Міноборони випустило чергові фейки про нібито розміщення військової техніки на територіях лікарень в Донецькій області та Миколаєва.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Повідомляється нібито про розміщення військової техніки у Костянтинівці та Залізному, Торецькому, Дружківці Донецької області та в Миколаєві.

Вказані вкиди про нібито організацію "баз націоналістів" поряд з цивільними об'єктами можуть бути інформаційним підгрунтям для ворога, щоби в майбутньому "пояснювати" нові удари по населених пунктах.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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