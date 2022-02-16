Танкісти нібито повертаються у пункти постійної дислокації.

Танкісти Західного військового округу РФ завантажили техніку на залізничні платформи та залишають анексований Росією Крим після планових навчань.

Про це заявили у Міноборони РФ.

"Військовослужбовці підрозділів танкової армії Західного військового округу (ЗВО) завершили навантаження танків та броньованої гусеничної техніки на залізничні платформи та приступили до маршу комбінованим способом у пункти постійної дислокації на відстань близько 1000 км після планових навчань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МО РФ, після прибуття до пунктів постійної дислокації бойову техніку обслужать та підготують до проведення "планових заходів бойової підготовки зимового періоду навчання".

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявляв, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та мали вирушити до місць дислокації 15 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що більше віритиме побаченим фактам про відведення російських військ, а не заявам.

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