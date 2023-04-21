У той же час у Середземному морі кількість ракетоносіїв РФ зросла до чотирьох одиниць.

У Чорному морі поменшала чисельність ворожих ракетоносіїв до двох кораблів. Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

Станом на 10.00, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів, серед яких 2 - носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп становить до 8 ракет.

В Азовському морі - залишається один російський корабель, в Середземному морі на бойовому чергуванні - до восьми ворожих кораблів, з них чотири - носії "Калібрів", загальний залп яких - 36 ракет.

Відео дня

20 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 11 ворожих кораблів, серед яких 3 - носії крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі було до 8 ворожих кораблів, з них 2 - носії "Калібрів", загальний залп яких - до 24 ракет.

Російські атаки по Україні і загроза нових ударів - що відомо

Вночі 21 квітня в ряді українських областей оголосили повітряну тривогу, пов'язана вона була з атакою дронами-камікадзе Shahed. У Повітряних силах уточнили, що російські війська запустили з Брянської області Росії по Україні 12 БПЛА Shahed, з яких вісім було знищено.

Під час ворожої нічної атаки два дрони влучили в нафтобази в різних областях України. За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, щомісяця через ворожі удари Україна втрачає тисячі тонн пального.

До цього, 19 квітня, окупанти запустили у сторону Одеси 12 таких дронів. 10 з них були знищені силами протиповітряної оборони.

Водночас, як заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, росіяни поступово готуються до нових ракетних атак по території України. Про це свідчить досить довга пауза без ударів з повітря. Однак не варто прив’язуватися до якоїсь певної дати. Атака може відбутися як і раніше, так і пізніше 9 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: