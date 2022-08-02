Поки наявні ресурси і умови не дозволяють говорити про суттєві зміни обстановки на фронті, але перспектива проглядається.

Наразі основне тактичне завдання українських сил до настання зими – істотно просунутися на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела. План-мінімум – деокупація Херсона – єдиного обласного центру, який росіянам вдалося захопити з 24 лютого.

Теоретично Україна може до зими звільнити більшість тих територій, які були окуповані після 23 лютого, вважає Грабський. Мова йде не тільки про Херсон, а й про всю Херсонську, частину Харківської та Запорізької областей. За словами військового експерта, полковника Сергія Грабського, поки наявні ресурси і умови не дозволяють говорити про суттєві зміни обстановки на фронті. Але перспектива проглядається, уточнив співрозмовник.

Чи можемо ми розглядати перспективи звільнення півдня? Так, безперечно, і для цього є всі передумови. У Харківській області також ведуться дуже активні бойові дії. Тому ми можемо розглядати можливість повернення контролю над більшою частиною території, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією до зимових місяців", – зазначив Грабський.

За словами експерта, оборона противника на півдні побудована як доміно і розвалитися вона може точно за таким же принципом. Він пояснює: якщо Збройним силам вдасться звільнити правий берег Херсонської області і дійти до Дніпра, ми ставимо під вогневий контроль комунікації противника вже на лівому березі.

"Думаю, що до зимових місяців реально звільнити більшу частину Херсонської області – не тільки сам Херсон і територію навколо нього, тобто правобережний плацдарм. Але і також – перебити лінію суші з Донбасу в Крим: якісь позиції зайняти, а якісь взяти під вогневий контроль", – припустив колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко.

Чому наголос робиться саме на Херсоні? Справа в тому, що суто з військової логіки та частина області, яка знаходиться на правому березі Дніпра – зараз найбільш вразливий плацдарм для противника. ВСУ вже проводять там контратаки, намагаючись просунутися на північному заході і заході у напрямку Миколаїв - Херсон.

Раніше стало відомо, що Росія, схоже, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

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